Hösten är nu här och det bästa just nu är alla härliga höstfärger i naturen. Därför börjande vi vårt möte torsdagen den 28 september redan kl. 12 med en Gåbingo som startade vid IOGT. Drygt 60 deltagare droppade in allt eftersom och innan ordinarie möte började köptes lotter och en del hade turen att kunde lösa in vinster på skraplotter.