Så sa Ulf Kristersson bland annat under sitt tal till nationen. Förlåt. Men fy fan. Vad Kristersson egentligen säger, är att invandringen är problemet. Vi är alltså nu inne i ett läge där Sveriges statsminister i ett tal till nationen, pekar ut invandring och därmed de som invandrat som problemet.

Just nu är det svårt att se hur Ulf Kristersson ska kunna ta kontroll över situationen. Veckor av mord, skjutningar och sprängningar visar det.

”Vi sätter in de resurser som krävs”, sa Ulf Kristersson under sitt tal.

Det är förstås självklart. Moderaterna har varit starkt bidragande till att svälta samhället på resurser, eftersom man prioriterat skattesänkningar under både Reinfeldt och Kristerssons maktinnehav.

Men inte ett enda ord säger vare sig statsminister eller Jomshof om det som verkligen fört oss hit; ett Sverige som monterat ner det gemensamma, som gjort skolan till en pengamaskin för miljardärer, som slopat värnskatten för de rikaste, som fattat beslut efter beslut som lett fram till att Sverige är ett av de OECD-länder där klyftorna vuxit snabbast under de senaste decennierna.

Inget händer. Under talet informerade han Sverige om att militär nu kan komma att sättas in. Möte skedde under fredagen. Det är svårt att se att det är rätt väg framåt. Och i sig ett oroväckande besked att det svenska försvaret ska användas mot den egna befolkningen. Även om det handlar om åtgärder som att bistå med transporter och att utöva informationsinhämtning. Vad blir i så fall nästa steg?

Det har skjutits och sprängts över snart sagt hela landet länge nu.

Trots det väljer Ulf Kristersson att snåla på viktigt förebyggande åtgärder som satsningar på idrotten i utsatta områden. Han lovade 250 miljoner före valet. Efter valet blev det 100 miljoner.

Att Ulf Kristersson pekar ut invandringen som problemet visar hur desperat Kristersson är. Det visar också att han inte är beredd att ta fullt ansvar för situationen.

I ett land som accepterar enorma ekonomiska klyftor kommer unga utan framtid fortsätta stå på kö till gängen. I ett sådant samhälle kommer skjutningarna fortsätta.