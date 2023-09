Så fräschar du upp ditt second-hand-plagg

Det är smart, både för miljön och plånboken, att handla second hand samt att använda de kläder du redan äger fler gånger. En stor anledning till att våra kläder slits är att vi tvättar för ofta. Men har man köpt ett plagg som någon annan burit kanske man frestas att lämna in på kemtvätt eller slänga in i maskinen. Innan du lägger ett i övrigt rent plagg i tvätten för att det luktar lite unket kan du prova några andra metoder.