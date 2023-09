Svåra beslut kring Almåsa: ”Inte varje vecka kommunen köper skidbacke”

Det var förra vintern som ägarna av Almåsa skidanläggning berättade att de söker en ny ägare. Besöksantalet och arrangemangen på skidanläggningen Almåsa har vuxit de senaste åren, men med det även kostnader och underhåll.



– Vi har under en längre tid velat att en ny ägare kommer in, men nu är situationen brådskande, sade Mattias Bångman, styrelseledamot och delägare i Almåsa Fritid som äger skidanläggningen, i vintras till LT.



Under sommaren pågick förhandlingar mellan Krokoms kommun och Almåsa Fritid men inga beslut togs.