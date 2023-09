Juni 2022 var Jämtkrafts genomsnittspris 26,58 öre

Först i juli började det hända saker och priset steg till 39,06 öre.

I augusti var priset nere på 34,66 för att kraftigt stiga till 87,33 i september.

Egentligen skedde det alltså ingen större förändring förrän i september ett halvår efter invasionen.

I november toppade priset med 130, 77 och låg kvar på denna nivå under december och januari 2023, för att under februari, mars, april och maj ligga kring en krona per KWH.