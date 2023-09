I många andra yrken, kan man fortsätta inom yrket under lång tid efter pensioneringen. Läkare, sjuksköterskor, lärare, präster med flera behåller sin status efter pension och kan fortsätta bidra till samhället.

Med ett inrättande av PVT-team med äldre poliser som klarar kompetensprov på tjänstevapen, friskar upp lagtext kan nuvarande polis få en stark erfarenhetsbaserad förstärkning.

Mitt förslag är att Sverige inrättar fyra stycken PVT-team med 100 poliser i varje team. Ett PVT-team ska kunna sättas in ett problemområde med option att under viss tid leverera resultat. Innan PVT-team sätts in ska en gedigen underrättelseinsats ge en klar bild av vad PVT-teamet ska åstadkomma. Varje team leds av en operativt erfaren polischef, biträds av en erfaren åklagare. Till det en operativt erfaren kommunal räddningschef.

I varje PVT-team finns följande kompetenser.

• Två underrättelsegrupper med 1+4 i varje grupp.

• Två spaningsgrupper med 1+4 i varje grupp med kompetens från grova brott

• Fyra ordningspolisgrupper med 1+4 i varje grupp med erfarna yttre poliser med kunskap om brottsförebyggande arbete och operativa ingripanden.

• Hundgrupp med 1+4, med kompetens att söka vapen, narkotika och biträda insatsgrupperna.

• Fyra förhörs/utredargrupper med 1+4 i varje grupp med kompetens från grova brott.

• Tre insatsgrupper med 1+4 i varje grupp med kompetens från insatsverksamhet, spaning.