Vi äger en skogskoja som används knappt en vecka under älgjakten. Om det blir sopor så tar vi hem dem till vårt bostadshus. Vi har betalat en årsavgift på 124 kronor per år (avfallstaxa), men nu höjer Bergs kommun den till 550 kronor per år.

Har Bergs kommun fått panik eller vad är det frågan om? Det är flera hundra procents höjning. Vad sysslar politiken med på i miljö- och byggnadsnämnden? Har det räknats och beräknats så fel, så att det ska bli panikhöjningar?