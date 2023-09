Efter denna kulturella fortbildning var det dags för surströmmingen. Kerstin Mikelsson hade lyckats få tag i åtskilliga surströmmingsburkar med både hela strömmingar och filéer. Dessutom naturligtvis tunnbröd både hårt och mjukt, smör, lök gul och röd, crème fraiche, tomater och förstås goda nypotatisar. Det var som upplagt för att göra goda stutsmörgåsar! Fanns förstås sill och annan fisk för sörlänningar och andra som inte förstår sig på finessen med surströmming! Dit hörde också ett par från Ukraina som var med. De funderade nog på vad vi svenskar har för matvanor? Kaffe med rulltårta, grädde och bär blev en god efterrätt.

Sedan förflyttning in i samlingssalen igen, där ledargarnityret för RPG i Östersund, nu bytte plats med varandra under högtidliga former och avtackning. Nuvarande ordföranden Maria Langefors ville få mer tid för andra uppgifter och vice ordf. Anders Silfverdal hade lovat att nu ta över ordförandeposten. Maria avtackades med blommor och Anders välkomnade med en liten gåva under överinseende av kassören Bo Persson och sekreteraren Elsy Fors.

Vår samling avslutades med att Maria Langefors höll ett föredrag om en av Sveriges pionjärkvinnor, Kerstin Hesselgren, en framstående politiker i början på 1900-talet, med smeknamnet ”Kerstin den första”, därför att hon var första kvinna på många olika poster. Kerstin växte upp i en privilegierad familj och skickades till en flickpension i Schweiz för studier i språk mm. Vid hemkomsten till Sverige kom hon att reflektera över skillnaderna mellan rik och fattig, som var stora på den tiden. ”De rikas liv vilar på den villiga och billiga arbetskraften som inte räknar arbetstiden”, som hon uttryckte sig i ett tal i riksdagen, dit hon mot alla odds blivit invald. Hon blev nämligen den första kvinnan i riksdagens första kammare år 1922. Hon blev också Sveriges första kvinna som bostadsinspektör och sedan under många år som yrkesinspektör med uppgift att granska arbetsvillkoren på våra arbetsplatser. I riksdagen avbetade hon framgångsrikt för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Hon engagerade sig även internationellt i NF, Nationernas Förbund, numera FN.