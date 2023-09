• STF har haft ett avtal med staten om att bedriva stugverksamhet längs lederna. STF:s uppdrag är att driva den verksamhet som deras medlemmar beslutar om. Jag uppfattar att de under senare år blivit alltmer affärsdrivande och bland annat utvecklat sina stugor med service och bekvämligheter. STF har ingen lagstadgad rätt att bedriva verksamhet i området.

• Länsstyrelsen är förvaltande myndighet i området. Länsstyrelsen ska tillse att lagstiftning efterföljs och rättigheter, såsom samebyarnas, skyddas. Det är länsstyrelsen, ingen annan, som ansvarar för lederna i området. De är en part i ett eventuellt avtal om att bedriva stugverksamhet i området.

Övriga parter är enbart intressenter som inte påverkas av eller ska påverka sakfrågornas status. Det gäller övrig besöksnäring och alla privatpersoner som känner sig personligt utsatta av förslagen till förändringar.

Följande har hänt: Länsstyrelsen har sagt upp avtalet med STF om rätten att bedriva stugverksamhet och samtidigt gett de två andra sakägarna, samebyarna och STF, möjligheten att komma överens om en lösning för framtiden i området.

Nu skriks det från olika håll högt om behovet av samråd. Jag kan bara göra tolkningen att dessa, organisationer och personer, menar att det icke-samiska nu har fått en ofördelaktig position och att de samiska intressena har tagit hela vinsten. Så är det inte.

Historiskt har samer alltid fått stå tillbaka för majoritetssamhällets behov och önskemål. På en fiktiv skala har jämvikten under modern tid legat långt in på majoritetssamhällets sida och varje försök till förändring till förmån för det samiska har ansetts orättvis och orättfärdig. Någon gång, när jag försökt anföra detta, har argumentet varit att det ur demokratiska perspektiv måste finnas en viktning till fördel för majoritetssamhället eftersom majoritetssamhället är just i majoritet.