Ett av Europas tuffaste länder att vara hbtqi-person i blev just ännu hårdare. Det handlar om Italien, där har rätten att älska, vara och leva med vem du vill länge varit starkt ifrågasatt. Exempelvis är inte IVF för samkönade par lagligt och på ett nationellt plan finns inget skydd för regnbågsfamiljer. Däremot har det under ett par år funnits lokala möjligheter att bli erkänd som förälder åt barn som exempelvis kommit till utomlands via IVF. Den möjligheten togs just bort.