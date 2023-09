Joakim Gren (S) svingar sannerligen vilt i sin insändare (LT 29/8). Han är en övertygad Socialdemokrat som nu tycker att Moderaterna ska be sina väljare om ursäkt.

Med all respekt Joakim Gren, Socialdemokraterna har innehaft regeringsmakten i Sverige under 75 år och hade även regeringsmakten under de senaste åtta åren till och med valet 2022 så det är väl knappast M som borde sitta med skämskudden?