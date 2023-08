Inom projektet Grensevilt har metoder för att mäta omfattningen av viltbete samt toleranser för effekten av det ställts mot varandra.

Skillnaderna mellan länderna för vad som är önskvärt är mycket stora. När man enligt norsk modell vill öka älgstammen för att betestrycket är lågt, menar man enligt Äbin på svensk sida att skogsbruket är starkt hotat.

Samma träd som mätts – olika syn på vilka nyttor naturen ska leverera.

Ska vi ha ett hållbart och konkurrenskraftigt skogsbruk som baseras på forskning kan vi inte behandla älg och övrigt klövvilt med faktaresistens.

Det kommer Svenska Jägareförbundet aldrig att acceptera.

Ordförandena för Svenska Jägareförbundets 22 länsföreningar

