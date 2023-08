Carolinas far kunde inte föreställa sig att John skulle bli ett uppfinnarsnille av världsklass, berömd dels för att han utvecklade propellern till att kunna driva världens alla fartyg, dels som konstruktör av Monitor, kanonbåten som satte stopp för Sydstaternas pansarskepp Merrimack. Ett avgörande slag som starkt bidrog till Nordstaternas seger och att slaveriet i USA därmed kunde förbjudas. Lantmätaren som inte dög som måg i Oviken, blev nationalhjälte i Amerika. Carolina födde sonen Hjalmar, som togs om hand av Johns släkt och gick en bra framtid till mötes.

I Hovermo var det öppet i såväl Kvarnen som Smedjan och Vävkammaren, där Yvonne Edström visade hur mönstret formas, vartefter som en väv växer fram. Kammaren är inrättad till minne av konstväverskan Margaret Bergman, som i unga år lämnade hemmet i Rörön, för att i Seattle-trakten gifta sig med Viggesonen John. Hon gjorde sedan framgångsrik karriär i USA, både som väverska och som konstruktör av en hopfällbar vävstol. Hon tog patent på konstruktionen, John skötte tillverkningen och ett dagsaktuellt pris på en Bergman Loom är 750 dollar.

Gevär av olika typ och dignitet tillverkades i Bingstasmedjan under snillet Per Mårtenssons och hans efterföljares tid som smeder. Sådana bössor fick besökarna känna på samt titta in i smedjan och se den enkla men smarta utrustning som smederna hanterade med imponerande resultat. En Bingstabössa värderas idag till över tio tusen kronor.

Hos Wikners i Persåsen pågick reparationer efter branden tidigare i år, men lite gofika kunde man få. De intressanta utställningarna stod öppna och filmer visade snillrika verksamheter, till exempel tillverkning av kaggar i Gisselfors, malning i Hovermokvarnen och hur gevär tillverkades i Bingstasmedjan.

Arne Nilsson