Skogspriser stiger – men bara i norr

Priserna för skogsmark har sammantaget hittills sjunkit med 1,9 procent till 576 kronor per skogskubikmeter under 2023, enligt fastighetsmäklare Ludvig & Cos sammanställning av sina försäljningar under 2023.

Skillnaden inom landet är dock stor – i norr har priset på skog per kubikmeter ökat med 8,4 procent och i söder är det ner med 8,3 procent. I mellersta Sverige har priset gått ner 1,6 procent.