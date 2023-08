Däribland förekommer naturligtvis samma individer i flera olika cirklar och aktiviteter!

Flera cirkelledare och engagerade gav oss information om de olika möjligheter, som bjuds, av de olika cirklarna och aktiviteterna.

Meningen var, att gitarrkursens deltagare, under ledning av Sven Gustavsson, skulle underhålla under mötet. Tyvärr måste det inslaget ställas in, på grund av ledarens handskada!

Vi fick informationsblad om studiecirklar och kontaktuppgifter för att kunna anmäla oss för deltagande och för frågor. Den som är ansvarig för studiecirkelverksamheten är Anne- Marie Salomonsson. Arrangemangen inom PRO Leva Livet sker i samarbete med ABF.

Carin Brobacke