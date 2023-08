Det ryktas även om att de stora skogsbolagen har börjat anställa biologer. Mycket positivt, eftersom skogsbolagen bör öka sin kompetens för att hjälpa till med att bygga upp robusta ekosystem.

När det gäller dessa kontrollerade skogsbränder så är det häpnadsväckande hur ofta dessa skogsbolag med Naturvårdsverkets goda minne utför dessa bränningar vid sämsta tänkbara tidpunkt. Dessa skogsbränningar sker på försommaren och våren.

När det finns fågelungar i buskar och träd, rådjurskid, små älgkalvar och harungar på marken. De har svårt att fly elden och de som lyckas fly har svårt att hitta en ny boplats. Djurfamiljer splittras när djuren flyr i panik. De finns de som har sett tjäderhonor flyga rakt in i elden för att skydda sina ungar, med brinnande vingar störtar hon ner mot döden.

Ja, denna lilla insändare kommer väl inte ändra på de stora skogsbolagens planerade bränder på våren. Hur kan det vara möjligt att det inte är tillåtet att släppa hundar lösa under våren (allt för att skydda djurungar), men att det är tillåtet att medvetet elda i skogen under samma tid?

Man kan gott säga att de stora skogsbolagen och Naturvårdsverket inte är några sanna djurvänner.

Ban controlled fires as the forest is full of baby animals.

