Efter maten berättade "Kulla" om sin enkelresa till Sverige. Hon började i Storuman, där hon lärde sig svenska. Så småningom hamnade hon i Bispgården. Där blev hon erbjuden att ta över korvkiosken. Det överväldigande bemötande som hon fått från Bispgårdenborna och sina kunder, har gjort att hon har stannat. Vi kan berätta att det är ömsesidigt, vilket bevisas av de köer som uppstår varje dag.

Eftersom driften av kiosken är säsongsbunden, 4-5 månader per år, så gällde det att få en sysselsättning under den resterande delen av året. Hon blev tillfrågad om hon ville köra “skoter”. Positiv som hon är, så tackade hon ja. Hon blev fundersam när det bar iväg till skogs. Det visade sig att “skotern” var en skotare! Sen dess har hon kört skotare i Alsenområdet under de resterande månaderna på året.

Hon passade också på att lära oss lite thailändska. Till exempel, “idag” på svenska betyder “jävla kärring” på thai.

Det var ett intressant, gott och underhållande månadsmöte.

Vi tackade “Kulla”!

Pia Magnusson