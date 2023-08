Rolf Lassgård: ”Lite konstigt att signera Kerstin Ekmans fantastiska bok”

Den 20–23 september är Rolf Lassgård konferencier på The Funäs festival. Härnäst ska han spela statsminister Thorbjörn Fälldin i dramaserien ”Whiskey on the rocks”. Han gör också en av huvudrollerna i den danska filmen "Möte i Rom", som får svensk biopremiär i april.

Bild: Johan Nilsson/TT