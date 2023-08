Minnesord: Anita Jakobsson, Hackås, 79 år

Under våren drabbades hon av knölros. Det visade sig vara vår farbror Torsten som smittat Anita med TBC. Båda vårdades på Sollidens sanatorium. Där firade vi Anita när hon fyllde tre år. Hon tillfrisknade snart och fick komma hem till hösten. Till julen 1948 flyttade familjen in i ett nybyggt hus i Myrviken. Det var lycka.

Anita var praktiskt lagd. Efter folkskolan prövade hon sig fram med jobb på ålderdomshem och som hembiträde hos barnfamiljer. Därefter gick hon hushållsskola i Hallen. Under den perioden träffade hon Bror Jakobsson, från Kinderåsen, som blev hennes livskamrat.

De gifte sig 1963. Bror och Anita skaffade barn tidigt. Tre flickor. Anita tog hand om hem och barn under många år. Hon var duktig på att handarbeta. Bror och Anita vistades mycket i skog och fjäll, för att plocka bär och fiska.

Anita var glad och skämtsam med glimten i ögat och var snabb i repliken. Man hade aldrig tråkigt i hennes sällskap. Anita kunde också ärligt och rakt säga sin mening. Hon var generös och hjälpsam. Hon tog ett stort ansvar för att bistå vår åldrande mamma.

När barnen var stora nog gick hon ut i arbetslivet. 1978 fick hon jobb som montör hos Husqvarna-fabriken i Tandsbyn. Efter drygt 20 års slit fick hon förtidspension.

Bror och Anita gick skilda vägar. Anita flyttade till Hackås 1992. Hon ville ha en förändring i sitt liv. Hon for på sin första utlandsresa till Spanien och träffade Alf Wahlstrand från Gräsö. De gjorde flera semesterresor utomlands. Efter hand blev det mer frekventa vistelser i Spanien under vinterhalvåret och hemmavid under sommartid. Anita levde upp!