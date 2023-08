Fler anmälningar till ARN efter missad konsert på Storsjöyran

Som Länstidningen tidigare rapporterat uppstod långa köer på fredagskvällen vid insläppen under årets Storsjöyra.

Anledningen var bland annat att det såldes väldigt mycket biljetter under fredagen, vilket ledde till att flera besökare missade artisten Miss li som uppträdde tidigt under fredagskvällen – samma dag anmälde en besökare händelsen till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, och begärde ersättning.