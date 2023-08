Det fanns en tid då jag lade alla mina pengar på att köpa tidningar. Under det sena 00-talet och det tidiga 10-talet var veckans höjdpunkt att knata ner till Pressbyrån vid centralstationen i Östersund för att inspektera tidningshyllorna och därefter köpa hem en tidning eller två. Jag köpte mest brittiska och amerikanska musiktidningar som New Musical Express (NME) och Rolling Stone Magazine, men även modetidningar som Vogue och Elle kunde följa med av bara farten. De senare gav mig en härlig eskapism och en glimt av Stora Världen. Modemagasinen bjöd på glossiga helsidesreklamer för lyxprodukter och mingelbilder från välgörenhetsgalor i London och New York. Det var härlig läsning, men det var musiktidningarna som verkligen gjorde intryck på mig. Inte bara innehöll de albumrecensioner och intervjuer med mina favoritartister – det fanns dessutom en sorts avväpnande humor som ytterligare förhöjde läsupplevelsen. Till exempel hade Ozzy Osbourne, känd för sin dekadenta livsstil, en hälsospalt i Rolling Stone och varje vecka ställde NME kluriga frågor till olika musiker under rubriken ”Does rock’n’roll kill brain cells?”. Det var tider det!