Mila Balero (Ludmila Chechelnytska) kom till Laxsjö för drygt ett år sedan tillsammans med sin mor och då åttaårige son. Ryssland hade invaderat Ukraina och staden Lviv, där hon bodde sedan en tid tillbaka, skakades av attacker. Även staden Vinnytsia där Milas mor bodde var under attack och innan flykten hade modern under flera veckor befunnit sig under jord.