En orsak är att solcellerna kan utnyttja snöreflektioner och att solcellernas effektivitet är högre vid kyla. Det skulle passa oss här i Jämtland bra. Nu är det hög tid att vi ökar takten för att rädda våra barns framtid.

Solpaneler borde vara ett krav för att få bygglov.

Solar cells can help us save the climate

► Har du något att säga? Skriv en insändare eller debattartikel här.