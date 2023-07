Stortorget har precis kokat av ett presidenttal med efterföljande lasershow när det är dags för Storsjöyrans största internationella namn att göra entré på festivalens huvudscen. Många har stannat kvar på torget efter talet och det är en i mitt tycke både blandad och förhållandevis städad publik. Ava Max sätter sig på knä på den i övrigt tomma scenen i ett lite dunkelt ljus och efter en lugnare introlåt verkar hon se det som sin uppgift att få fart på publiken. ”Are we going to have a party tonight?!” frågar hon publiken och får ett stort jubel till gensvar.