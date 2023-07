Detta är angeläget. Att gynna kollektivtrafiken är centralt i tider då vi efter att ha lämnat pandemin bakom oss får nya resvanor. Omställningen till eldrift minskar utsläppen, gör bussen tystare och mer attraktiv och tryggare cykelparkering får fler att våga ställa bilen. Att utmana dagens fördelning av ytor i stadsmiljön är en viktig del i att skapa en attraktiv stad för alla.

Allt detta hjälper dessutom Sverige att klara 2030-målet 70 procent minskad klimatpåverkan från transporterna jämfört med år 2010. Det stärker vår konkurrenskraft och minskar risken för böter från EU för att vi bommar deras klimatkrav. Därför är det rimligt att staten medfinansierar insatser som dessa, nu och i framtiden.

Men det statliga Stadsmiljöavtalen-anslaget nästan halverades i år från 1,45 miljarder kronor till 775 miljoner kronor och sänks år 2024–2025, till 540 miljoner per år för att därefter avskaffas. Klimatklivet som är centralt för näringslivets omställning går samma väg, det sänks år 2025 med 75 procent, till en miljard kronor mot drygt fyra miljarder årligen innan dess. Därtill har kollektivtrafikens tidigare miljardstöd tagits bort, och delfinansieringen för stadsbussar på el stryks.

Lika illa är det på efterfrågesidan: Regeringen har rivit upp sjupartiöverenskommelsen om färdmedelsneutrala resebidrag. I stället höjs avdraget för arbetsresor med egen bil till 25 kronor per mil och avdraget för drivmedel till 12 kronor per mil, utom för elbilar. Därtill har regeringen spenderat nästan sju miljarder kronor på att sänka skatten på fossil bensin och diesel, vilket gav 18 respektive 40 öre per liter vid pump. Allt detta gör fossilbilen mer attraktiv på cykelns, kollektivtrafikens och elbilens bekostnad.