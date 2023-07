Konserten började med Barbro Lindgrens, Jag ligger på en äng, som övergick i Sommarnatt av M.Schrader, följd av Hugo Alfvens, Saa tag mitt hjerte.

Så kom då, Jag elsker Dig av Edvard Grieg, och You raise me up av Brendan Graham. Efter dessa fem inledande klassiker med utmärkt ackompanjemang av pianisten Eva kändes det som att vi var i en operalokal med den akustik som finns i denna pampiga byggnad, som invigdes först 1910 av byborna i Böle, Palleråsen, Åsen, Fjäl och Mo. En andra invigning hölls 1914 av EFS Sverige med ledande personer från Stockholm, som Hans Erik Hansson från Palleråsen hade bläddrat med vita handskar och läst in vid länets arkiv i Östersund.