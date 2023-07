Per Andersson förespråkar en stavningsreform. Foto: Janerik Henriksson / SCANPIX

Tre av svenskans betydelseskiljande ljud har ännu inte någon egen bokstav, utan vi skriver dem på en rad olika sätt: 7-ljudet (sj, sk, skj, stj, ssj, sch, ch, sh, j, g, ge, gi, ti, i, si, ssi, sti, stg, xi, xj med flera), 20-ljudet (tj, k, kj, c, j, ch) och ng-ljudet (ng, n, g). Även stavningen av j-ljudet varierar: j, g, dj, gj, hj, lj, y, i och ig. Ytterligare ljud som också skrivs på andra sätt än med sin egen bokstav är k (c, ch, g, q, x), s (c, ps, sc, t, x, z) och å (o).

Kort vokal anges oftast genom att den efterföljande konsonanten dubbeltecknas, trots att det inte är denna som man uppfattar som lång. Det skrivsättet är dock inte konsekvent genomfört. Dessutom är den korta varianten av e och ä inte betydelseskiljande, och stavningen växlar korsvis: e-ljud i men och män, ä-ljud i ärta och Sverige.

Så här skulle en ny reform förenkla stavningen betydligt:

1. Tre överflödiga bokstäver i alfabetet tas i anspråk för de fonem som saknar eget tecken: x för 7-ljudet, c för 20-ljudet och q för ng-ljudet.

2. För ljud som i dag har alternativa skrivsätt renodlas stavningen till en bokstav vardera: j, k, s och å. Ordbilden blir jylf, kamping, sirkus och såm.

3. Det fonem som rymmer kort e och kort ä skrivs alltid e.

4. Lång vokal utmärks genom dubbelteckning, och dubblering av konsonanter upphör, så att exempelvis "till" blir "til", som i norska och danska, och konjunktionen "men" skiljs från substantivet "meen". Om två grafem med samma vokal, oavsett kort eller lång, uppträder intill varandra separeras de med bindestreck, precis som på finska: tree-eenig.