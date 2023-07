Att vara företagare är många gånger inte så lönsamt som folk i allmänhet tror. Den genomsnittliga företagaren mitt i karriären jobbar nära 6 timmar mer per vecka än den genomsnittliga anställda personen. Nära en fjärdedel av företagarna kan inte ta ut en sammanhängande semester på ens en vecka under sommaren, eftersom byråkratin tar så mycket tid i anspråk. I inget av de svenska länen vill en majoritet av företagarna utöka sina verksamheter om det innebär att de också behöver anställa fler. I Jämtlands län är det bara 33 procent av företagarna som vill växa med fler anställda, under snittet för landet.

Mycket kan göras på lokal nivå för att göra företagandet mera attraktivt. Till exempel att stärka tryggheten med kommunala ordningsvakter, att underlätta offentlig upphandling och ha mera företagsvänligt bemötande från kommunala tjänstemän. Vi menar att ett tydligt problem är bristen på målbilder. Ambitionen att var tjugonde vuxen ska vara en jobbskapare är inte enkel att nå, men viktig för att skapa varande förbättringar på arbetsmarknaden och lyfta kommunens ekonomi.