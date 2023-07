PRO Brunflo och PRO Oden bjöd in till ”Tisdagsdax” den 11 juli. Några av pensionärsföreningarna har delat på ansvaret att anordna en trevlig dag på Jamtli under tre tisdagar (SPF, PRO och SKPS). Alla pensionärer är välkomna och detta till helt kostnadsfritt inträde. Vädergudarna var med oss och bjöd på en härlig solig sommardag vilket säkert bidrog till att hela 325 besökare kom via vårt ”egna” insläpp.