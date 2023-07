Då var det dags igen. Årets överlägset bästa vecka. Storsjöcupsveckan! När denna text knappas ned så är det onsdag morgon och dagen efter invigningen av cupen. En invigning där tusentals ungdomar tågar från Österängsparken in till Stortorget. En otrolig uppvisning i glädje. När denna text hamnar i papperstidningen är det fredag och slutspelets första dag. När ni läser detta kommer glädjen ha spridits runt staden via fotbollsplanerna. Glädje på planerna, glädje runt planerna. Men även för stunden bottenlös sorg över en missad straffspark. Under veckan kommer tusentals ungdomar ges möjligheten till bland det finaste jag vet. Att få vara på cup, med sina kompisar, som ett lag!