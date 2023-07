Stamåsens vindkraftpark invigdes 2013 och består av 26 turbiner med en total installerad effekt på 60 MW. Det finns också ett beviljat tillstånd att bygga ytterligare 24 turbiner. Jag ställde en fråga i januari 2023 till driftansvarig för parken, som ägs av det norska företaget Statkraft, angående planer på att bygga ut. Med tanke på den pågående debatten om tillståndsgivning och lokalt motstånd borde det vara självklart att utvidga parken. Jag fick följande svar:

"Vi fattar alltid affärsmässiga beslut, och hittills har vi inte ansett utbyggnaden vara en prioriterad åtgärd. Dock fortsätter vi kontinuerligt att utvärdera våra investeringsalternativ, och utbyggnaden av Stamåsen är självklart en del av våra eventuella framtidsplaner."

Med andra ord har det inte varit lönsamt att bygga ut vindkraftparken under de senaste tio åren. Jag har sammanställt produktionsdata och ekonomisk information från 2016 till 2022, som jag har fått i samband med ersättning för markintrång. Under dessa år har i genomsnitt 21 procent av intäkterna kommit från subventioner i form av handel med elcertifikat. Denna andel har minskat till 1 procent respektive 3 procent under de senaste två åren. Detta ger en helt annan bild än vad författarna av debattartikeln framför angående orsakerna till vindkraftens problem.

Markägare i vindkraftpark