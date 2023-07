Välkänd operasångare gör kyrkoturné i länet

Raymond Björling har medverkat som sångare i musikalen Phantom of the opera hela 986 gånger och Kristina från Duvemåla 300 gånger. Dessutom har han medverkat i Robert Wells Rapsody in Rock och sjungit på såväl kungen som drottningens födelsedag, enligt ett pressmeddelande. Raymond Björlings farfar var den internationellt välkände operasångaren Jussi Björling. Som en del av en längre turné kommer nu sångaren till Jämtland med flera stopp i länets kyrkor.