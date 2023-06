Under 2022 var vi med och beslutade om att utöka antal dagar då liften på Gustavsbergs backen hölls i gång, detta för att möjliggöra en mer effektiv utförsåkning med downhill cykling.

Totalt hölls liften öppet under 75 tillfällen under sommaren 2022. I år har kultur- och fritidsnämnden beslutat att minska antal öppethållande från 75 till 63 (i dialog med cykelklubben) det för att minska kostnader och spara in på mindre attraktiva tider och färre nyttjande perioder.