När vi bildade regering sänkte vi omgående drivmedelsskatten med en krona per liter vid pump, samt förstärkte reseavdraget för arbetspendling. Det som på allvar kommer att göra skillnad i plånboken är dock en justering av reduktionsplikten. Därför sänker vi nu den till sex procent för både bensin och diesel. Givet att kostnaden för att uppfylla reduktionsplikten kommer att ligga nära 13 öre plus moms per procentenhet och med reservation för förändringar i utbud och efterfrågan, kan detta innebära 5,5 kronor billigare per liter diesel redan nästa år. 2025 kan det bli 6 kronor billigare och 2026 hela 7 kronor billigare. Dessa siffror är satta i jämförelse med om vi inte hade sänkt reduktionsplikten.