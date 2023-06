Våren 2023. Det blev inte mindre tufft denna vår med medvind från medlemmarna och med energi från ordförande och övriga i styrelsen har vi lyckats få igång verksamheten igen under. Tack ock lov så rullade våra populära cirklar på i vanlig ordning under måndagar till torsdagar. De välbesökta våffelträffarna på fredagar kämpade också på och avslutade jämna veckor med go’fika och härlig musik. Varmt tack till alla som gjorde detta möjligt.

Två medlemsmöten är utförda med hela 50 personer vid varje tillfälle. På det första mötet den 31 mars presenterade sig styrelsen lite närmare och informerade om försiktig tillförsikt om framtiden i vår förening. Lite trevande lärde vi känna varandra och åt smörgåstårta tillsammans.

Det sista medlemsmötet för vårterminen lyckades vi pricka in på en av de vackra och varma försommardagarna den 14 juni. Vi höll då till i vår nya lokal på Samuel Permans gata 28 där vi tillsammans åt en god sommarlunch, njöt av vår skönsjungande sångcirkel med tema sommarsånger. Styrelsen informerade om verksamhet som föregått under vårterminen och informerade om vidare planering inför hösten och en bit in på 2024.

Medlemmarna var pigga på att köpa lotter som bidrar till att vi kan genomföra bra möten och cirklar för pensionärer som vill umgås, hålla kulturlivet i gång och bidrar med omsorg och glädje till varandra. Väl mött hos oss i föreningen PRO Östersund City.

Föreningens 80-års resa. Den 15 juni genomförde vi föreningens traditionella 80-årsresa. Vi i den nya styrelsen hade inte en aning om denna trevliga tradition som föreningen ordnar varje år för de som fyller 80 år samma år. Även äldre årgångar bjuds in att följa med. Men också ledsagare och medföljare får följa med i mån av plats.

Denna resa kan genomföras tack vare ett gammalt beslut att öronmärka intäkterna från dansgruppen som fyra föreningar i Östersund driver tillsammans, men också genom att subventioneras från det kommunala bidraget som vi får.