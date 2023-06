En sund verklighetsförankring i de verksamheter kommunen bedriver är en förutsättning för en politik som prioriterar långsiktigt hållbar användning av såväl kommunens ekonomiska resurser som de mänskliga resurser våra anställda utgör. Att verksamheter gör underskott behöver kanske per definition inte betyda att de är ineffektiva?

Menar man allvar med att ta ansvar för kommunens kompetensförsörjning bör man börja med att lyssna till det våra anställda berättar om sin situation i dagsläget. Gör man inte det kan kommunen snabbt tappa fler anställda som väljer att sluta. Inom äldreomsorgen ser vi att situationen snabbt riskerar att gå utför när man börjar ta in hyrpersonal till dubbla kostnaden av den egna personal som valt att sluta på grund av en ohållbar arbetssituation.

Vi har svårt att se varför majoriteten i Strömsunds styre tycker att vår politik är ansvarslös. Snarare ser vi hur politiker i Sverige (lokalt och nationellt) länge tryckt ner ansvaret i organisationen tills den hamnat hos de som står på golvet där de tvingas vända ut och in på sig själva för att verksamheter i vård, skola, förskola och omsorg ska gå ihop.

Vi menar att det är läge att ha is i magen vad det gäller besparingar för att skydda våra verksamheter mot de värsta effekterna av konjunktursvängningarna men också för att stärka möjligheterna till kompetensförsörjning framöver. Ett annat skäl till att ha is i magen och vänta med att anpassa kostymen allt för drastiskt är den nationella utredning som pågår avseende det kommunala utjämningssystemet som blir klar under våren 2024, där resultatet kan komma att gynna Strömsunds ekonomi.

Att ta ansvar betyder enligt oss att man då och då får lägga undan de ekonomiska kalkylerna och lyssna på vad som händer i de verksamheter man bedriver, så att de beslut som tas är verklighetsförankrade och genomförbara. Förhoppningsvis kan majoriteten också se att det inte vore fullständigt ansvarslöst att ta pengar ur resultatutjämningsreserven ett år som detta.

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp i Strömsund

Kristina Ström,

Gert Norman,

Gunilla Fritzon,

Lage Jonbrant

