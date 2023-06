Det som är bra med det nya arbetslivet är just hur flexibelt det är. Många av oss har i stor utsträckning möjlighet att välja när och var vi jobbar. För många är det en välsignelse. Ett sätt att få ihop livspusslet. För andra blir det en förbannelse eftersom jobbet pockar på, dygnets alla timmar, årets alla dagar.

Arbetsgivaren ska enligt lag organisera arbetet så att du har minst fyra veckors sammanhängande semesterledighet under sommarmånaderna, om inte annat branschavtal gäller. Du har ingen skyldighet att vara anträffbar på mobil eller mejl under semestern. Du ska inte heller ha beredskap eller jour under semestern.

Balansen mellan din jobbtid och fritid är oerhört viktig. Allt för många blir sjuka av jobbstressen i dag, mycket på grund av otydliga ramar på arbetsplatsen och helt orimliga krav på tillgänglighet. Med en tillgänglighetspolicy kan regler skapas där alla på arbetsplatsen vet vad som gäller och där olika behov kan tas i beaktning. Unionen uppmanar alla anställda att prata med arbetsgivaren och få en tillgänglighetspolicy på plats. Vi hjälper er gärna att komma igång.