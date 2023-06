Såg ni det senaste avsnittet av Drömlandet. Besöket på häktet i New Orleans, staden vars brottslighet gör Sverige till trygghetens paradis. Flera månaders instängd väntetid på rättegång och en klok sheriff som basar över häktet och talar världens sanning. Varje sparad dollar på skolan kostar fem dollar i brottslighet framöver. When will we ever learn?