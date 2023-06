Traditionen med sommarpratare går nu in på sitt sextiofjärde år, men lär knappast gå i pension än på länge. En återkommande kritik på senare år mot programmet har varit att få av sommarpratarna kommer från eller återfinns i norra Sverige.

Allan Edwall har sommarpratat en gång, den 29 juli 1989. Sin vid det laget långa erfarenhet från filmen och teatern till trots hävdar han inledningsvis att han är mycket nervös. I sitt sommarprogram återvänder han till barndomens Hissmofors och berättar bland annat om sin fars själsexperiment.

För att ta reda på hur mycket själen väger andas han in i en flaska: ”Efter min pappas död stod flaskan med hans själ i skafferiet och under den kalla vintern året efter förvandlades farsans själ till små vackra snökristaller, själssnö sa mamma och tog in flaskan till spisen, där pappas själ tinades upp och blev flytande igen.”