I april samlades 48 förväntansfulla kvinnor och män till en god trerättersmiddag med gott dricka och en fantastisk underhållning av den glada och unga trubaduren Jonatan Bergström från Ånge. Vi blev inte besvikna, utan samspråkandet och de glada tillropen över maten och Jonatans både kvicka och finstämda sång ljöd under kvällen. Att träffas så här är alltid en lisa för själen och vi gladdes med varandra.

Under hela den här våren har PRO Kälarnebygden tillsammans med ABF Bräcke, Hällesjö-Håsjö församling och dess diakon och IOGT-NTO Kälarne samlats i vår gemensamma lokal i centrala Kälarne.

En mängd aktiviteter har genomförts, minst varje tisdag och torsdag. Handarbetscaféer, studiecirklar, spontana möten över en kopp kaffe och kaka, soppa till självkostnadspris med mera. Med ett leende på läpparna kan vi nog konstatera att vi, alla som besöker Lokalen, tillsammans löst en hel del samhällsproblem!

PRO Kälarnebygdens vattengymnastik i Kälarne simhall är nu slut för den här våren, men nu när boulebanan på Ånäset är iordningställd, så har boulesäsongen startat.

Den 23 maj åkte vi, drygt 30 förväntansfulla kvinnor och män, till Ljungå. Karl-Ove Söderberg, vår ciceron, var i sitt esse och berättade livligt och spännande om vad som förevarit i Ljungå.

Ljungå var en bruksort, där skogen var grunden för expansion under 1800-talet. Där har det bland annat funnits sågverk, herrgård, småskola, kapell, mejeri, skyttepaviljong och mycket annat. Idag är Ljungå kapell en vacker byggnad som bjuder in till välbesökta gudstjänster minst fyra gånger per år. Vi avslutade besöket i Ljungå i dess skyttepaviljong där Anette Brannermark serverade oss en mycket god lunch.

”Glädjen ger ringar på vattnet. Den är viktig för sammanhållningen och kärleken mellan människorna i vår bygd.” /Okänd

Vid pennan och kameran

Loulou Westlund, Vallsjön, Kälarne