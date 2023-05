Minnesord: Alice Magnusson, Fåker, 88 år

Kort tid därefter sökte hon en ledig plats hos Peter Wallenbergs familj och fick den. Peter var boende i New York. Han var chefsförsäljare av Atlas Copcos bergborrmaskiner. Hans fru var dotter till kirurgprofessor Olivecrona. Hon reste omgående över till maken i New York med tvååriga sonen Mark, men lämnade samma dag in 8-månaders dottern hos sin far på KI för operation av en fot. Alice fick i uppdrag att dagen efter hämta ut dottern och flyga med henne till Kennedy airport i New York.

Anställningen hos familjen Wallenberg blev bara ettårig på grund av att Peter fick ett nytt förordnande av AC, att flytta sin verksamhet till Sydafrika. Alice erbjöds att följa med men tackade nej.

Kommande halvår jobbade Alice som hushållerska hos ett pensionerat direktörspar. De hade en tidigare anställd men ville att hon skulle få sällskap.

Flickorna hjälpkörde deras bil till deras fritidshus i Florida. Deras enda uppgift som anställd var att sköta hushåll och städning. De fick många timmar ledigt varje dag, vilka tillbringades på en badstrand i Nantes i närheten av Miami. De körde tillbaka till New York.

Alice garanterade sin syster Astrids uppehälle och "tog över" henne till New York. Alice började jobba på en försäkringsfirma, Astrid som hushållerska hos en direktörsfamilj. Efter fyra och ett halvt år åkte de hem till oss andra i familjen, gick en kontorskurs i Östersund under ett år och reste bägge tillbaka till New York. De satt i ett år bara som barnvakt åt filmstjärnor och andra "kändisar", främst på kvällar och nätter.