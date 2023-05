En misstänkt för allmänfarlig vårdslöshet efter restaurangbrand i Jormvattnet

Räddningstjänst från Jämtland och Norge larmades till branden och var med och bekämpade branden under söndagskvällen. Totalt fem enheter fanns på plats och först efter tre timmar var branden under kontroll. Men trots att det fanns räddningstjänst kvar på platsen tog sig elden igen under kvällen och räddningstjänsten stannade därför kvar på platsen under natten.