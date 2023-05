Våra önskemål till public service är:

• Samtliga redaktionsmedlemmar behöver ha tillräckliga baskunskaper om klimatkrisen och förlusten av den biologiska mångfalden.

• Behandla klimatkrisen och artutrotningskrisen som kriser. Tala klarspråk – hjälp allmänheten att förstå att de angår oss alla och att vi alla kan vara en del av lösningen.

• Tids- och rättviseaspekterna måste finnas med i rapporteringen liksom en förståelse för vad 1,5 resp 2, 3 och 4 graders uppvärmning innebär i realiteten.

• Låt nyhetsrapportering om ekonomi ex vis genomsyras av dessa frågor då allt som sker i vår omvärld påverkas av klimatförändringarna.

• Granska politiken. Ge inte falskt hopp genom att peka på orealistiska och otillräckliga tekniska lösningar.

• Ta hjälp av experter och låt dem förklara skeenden, såsom det görs i så många andra sammanhang.

Caroline Ford, f.d. reseskribent, Parents for Future Sverige, Patrizia Svedberg, förskollärare, Nyhetsrapporteringen om klimatkrisen, Anders Romelsjö, professor emeritius, Gretas Gamlingar, Ola Nordstrand, lokförare, Naturskyddsföreningen Roslagen, Anne Svare, naturvetare, Biodiversity Variety and Loss, Mia Rolandsdotter, lärare, Teachers Rebellion, Carl-Göran Saxerbo, pensionerad polis, Återställ Våtmarker, Åsa Sohlgren, redaktör, Media ta klimatkrisen på allvar, Ann-Lis Svensson, stads- och regionplanerare, It’s about us, Noemia & Carl Öhlén, Nätverket Stockholm +50, Camilla Roll, pensionerad lärare, Ann-Marie Falkensjö, Klimatcoacherna

