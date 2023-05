Det är en drastisk slutsats av skribenten. Identitet sitter ju i hjärtat och inte i nuvarande bostadsort. Är det dessutom inte lite ironiskt att det är just en person som växt upp i Jämtlands län som skriver så, eftersom ju republikens presidenter så tydligt hävdat att epitetet som jämte snarare sitter i själ än i geografi?

Det är nog svaret på varför låten ”Stor på jorden” frambringar känslor också hos personer som inte har satt sin fot i Badhusparken. Att musikjournalisterna Per Sinding-Larsen och Fredrik Strage i sina omdömen av brödernas musik inte nämner Östersund som tema tycker dock Vera Leijonklo inte duger. Jag tycker tvärtom – att det faktiskt vore något pinsamt om de analyserade en stad de knappt känner till, som om Östersund vore exotiskt på något sätt.

Dessutom: inte ens Stockholmsjournalisterna försöker dölja David och Gabriel Röhdins koppling till Jämtland. Det går knappt att ta del av en intervju med Junior Brielle utan att journalisten i fråga påpekar att de är ”bröderna från Brunflo”.

Visst är media ändå storstadscentrerat (det felaktiga uttalet av just ”Brunflo” i nämnda intervjuer vittnar väl inte minst om det), men i detta fall tar Vera Leijonklo fel när hon skriver: ”Men finns det aldrig tid eller intresse för Östersund?”. Särskilt eftersom den retoriska frågan ställs i anslutning till att Per Sinding-Larsen nämns och han fokuserade ganska rejält på just Östersund när La La Superstar blev intervjuade i hans tv-program ”PSL”.

”När jag läser och hör alla recensioner känner jag inget av det som jag upplevt under min uppväxt i Östersund.” skriver Vera Leijonklo vidare i hennes debattartikel.