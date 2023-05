Minnesord: John Loo, Funäsdalen, 92 år

1954 köpte han lastbil med en kompis och drev åkeri i 2 år.

John sökte tjänst hos Televerket, där han blev kvar 1957-62 med mycket arbete efter Inlandsbanan norrut samt byggande av tv-master.

Han innehade en maskinisttjänst på Tännfallets kraftverk 1962-65. Sedan olika uppdrag inom turistverksamheten som guide, färdledare och busschafför på Tänndalens turisthotell under vintrarna i 2 år. Började bygga Loovägen med bro över Lillån på skogsskiftet som han köpte 1959. Samma år köpte han även Buröstaskiftet och byggde bro och ny väg till Burösta. John berättade att när han avverkade för vägen så undrade hans pappa, Johan, om det skulle bli ett flygfält!

John började avstycka tomter och byggde fritidshus efter Loovägen för försäljning.

Han arbetade som kranförare vid byggen av hyreshus på Loogården, skolan och centrumhuset, där han hyrt en lägenhet sedan 2000-talet. Byggde upp en stor loge efter Loovägen som blev hans bostad i några år, samtidigt som han renoverade boningshuset på Burösta och uppförde flera nya ekonomibyggnader.

John sålde Burösta 2017 och bodde kvar under sommaren 2018 tills han hade auktion på maskiner och lösöre. Sedan dess bodde han i lägenheten i centrumhuset.

Under år 2022 blev Johns hälsa försämrad och han började tala om att han ville flytta in på Fjällsol. I mitten av oktober kände han sig mera dålig och det blev tungt att förflytta sig. Efter kontakt med Fjällsol och läkare ordnades ett korttidsboende under några veckor. I november flyttade han in i en lägenhet på Fjällsol, där han bodde kvar vid sin bortgång.