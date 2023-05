Sedan var det dags för Peter Carlsson, professor vid Mittuniversitetet i Östersund och tillika psalmförfattare, att ta plats vid mikrofonen. Han hade med sig en fiol med stråke och berättade en spännande historia om hur han och en kollega blivit ”världskändisar” genom att forska fram hemligheten i Stradivariusfiolens fina ljud.

Peter hade forskat på träets egenskaper och lärt sig hur trä kan reagera under olika förhållanden. En av hans kolleger i lärarkåren på universitet, professor Mats Tinnsten, kunde mycket om svängningar i olika material, bland annat även för trä. De fick en idé.

– Vi skall prova att med avancerade matematiska beräkningar studera locket på en äkta Stradivarius och se om vi kan kopiera det på något sätt. Med modern teknik och kraftfulla datorer lyckade de. Det är locket i fiolen som har den största inverkan på tonen. Fioler av märket Stradivarius kan vara värda mer 150 miljoner kronor. Så deras resultat blev en sensation. Utöver svenska medier uppmärksammades det av flera stora utländska medier, som Washington Post, New York Times med flera under rubriker som: ”Swedes go High-Tech to Crack Stradivari Code .”

De fortsatte att forska även på de stråkar som världens bästa violinister använder. Även de kan kosta sexsiffriga belopp. De utförde då sina beräkningar på ett sällsynt träslag från Brasilien som anses vara bäst. Detta träslag är numera fridlyst.