Minnesord: Christer Persson, Ope, Östersund, 81 år

Vi gick på Wargentingymnasiet samtidigt men jag kände honom inte då. Han var ju stadsbarn och jag var något, som katten släpat in från Strömsund. Han förvaltade sin tid genom att komma in till morgonbönen just när vaktis skulle låsa dörren. Aldrig tidigare men alltid med nanosekunderna på sin sida. Tiden hade han alltid full kontroll på. En gång för tidig var han nu vid sin bortgång.

Han var på sin tid en duktig idrottsman och kunde ju springa fort från dåvarande bostaden vid busstorget och upp till Wargen.

En dag på gymnastiktimmen där jag och Stefan Olsson stod längst bak eftersom att gymnastikläraren Calle Brandt inte ansåg att det för oss fanns någon idrottslig framtid.

– Kan Olsson och Simonson göra den här övningen?