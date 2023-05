Det har de sannerligen blivit i Åre.

Det är inte lätt att växa snabbt. Den kommunala grundservicen som vård, skola och omsorg ställs på sin spets. Samhället har inte varit anpassade till de nya behov som en snabbt växande befolkning innebär.

Kommunen tampas med brist på personal, förskoleplatser och bostäder. Nyligen uppdagades det att kapaciteten i vatten- och avloppssystemet nått sin kritiska punkt. Det är bara några exempel på när kommunen har satt krokben på sig själv.

Enligt kommunledningen i Åre har den massiva inflyttningen lett till ett mörkertal kring hur många som faktiskt bor i kommunen.

"Det är nära 2000 personer som vi inte får in skatteintäkter ifrån under ett halvår, varje år. Det rör sig om miljoners miljoner, som vi ändå måste tillhandahålla kommunal service åt," sade förre kommunalrådet Can Savran (C) i en intervju med DN i höstas.