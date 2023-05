Jag har nyss tillbringat en stund av eftermiddagen bland ett stort och varierat utbud som ger glädje av ”konstens växtkraft” från våra egna konstnärer. Tavlor, installationer, mjukt och hårt material, fantasi och verklighet, tråd och garn, keramik, videor, färger och former, skratt och allvar + mycket mer!

I dessa krångliga, svåra och dystra tider både hemmavid och runt om på jorden är konsten och kulturen över huvud taget en lisa och del i livet som får oss att inte tappa taget i vardagen.

Jag pratar om utställningen START som pågår på Exercishallen i Östersund. Vill du få uppleva och vara med om en kultur-/ konstnärsupplevelse av stora mått, planera in ett besök där.

Det är Härke ateljéförening/Östersunds kollektiva grafikverkstad som har en stor utställning två veckor framöver. Även med en del kvällsaktiviteter.

Är det sällan du går på gallerier eller utställningar – this is the moment.

Anna Sonntag, Ås