Att tjänstemännen på Krokoms kommun är negativt inställda till byskolor har med åren blivit allt mer tydligt.

Sommaren 2018 beställde Krokoms kommun en utredning utav Ensolution, ett Stockholmsföretag med storstadsfokus. Utredningen redovisades 2019 för politiker i kommunen som blev helt tagna på sängen. Tjänstemännens vilja är att avveckla alla byskolor i kommunen, 16 skolor ska bli fyra.

Våren 2019 sökte läraren på Hovs skola i Alsen annan tjänst inom kommunen. I ett sent läge utannonserades tjänsten den 8 maj, 2019. Medan andra tjänster som kommunen då utannonserade via en mängd kanaler med lockande annonser, smögs lärartjänsten till Alsen in ibland arbetsförmedlingens annonser. Med kommunens tafatta försök till att hitta ny lärare, var det inte konstigt att man därmed stod utan lärare när skolan tog sommarlov. Jannike Hilding tog sommaren 2019 beslut tillsammans med tjänstemän om flytt av elever i 4–6:an på Hovs skola till Kaxås inför höstens skolstart.